استطلاع أمريكى يكشف المستور.. ديمقراطية مهددة وجرائم متزايدة 510%

جدة - نرمين السيد - كشف استطلاع جديد فى الولايات المتحدة عن غضب الأمريكيين وعدم رضائهم عن الاتجاه الذى سلكته بلادهم تحت قيادة الرئيس الحالى جو بايدن، حيث أظهر الاستطلاع الصادم أن 72% من الأمريكيين يرون أن أمريكا تسير فى الاتجاه الخطأ، كما يتوقع 76% منهم أن الديمقراطية مهددة بالانهيار.





ويأتى الاستطلاع الذى أجرته شبكة "إن بى سى" فى الفترة مما بين 14 إلى 18 يناير الجارى، كضربة جديدة ومؤلمة لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، والمنتمى للحزب الديمقراطى، حيث يرى 72% من الأمريكيين أن الولايات المتحدة تتخذ المسار الخطأ، وأن المناخ السياسى يسوده الاستقطاب الحاد، ما يعنى أنه لا سبيل لتحقيق أى تقدم ملموس.

أمريكا فى الاتجاه الخطأ

فى حين يعتقد 22% فقط من الأمريكيين أن بلادهم تسير فى الاتجاه الصحيح. كما أظهر الاستطلاع أن الأمريكيين أصبحوا أكثر تشاؤما حيال حالة الديمقراطية وأكثر من أى وقت مضى، حيث يعتقد 76% أنها تلك الديمقراطية باتت مهددة، وهو ما يشعر به أكثر من 7 من كل 10 أمريكيين على اختلاف توجهاتهم السياسية، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين أو مستقلين.

نظرة قاتمة

ووفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال جيف هورويت، خبير استطلاعات الرأى الديمقراطى: "فى الحالات الثلاث التى تزامنت فيها هذه النظرة القاتمة مع عام الانتخابات، تنبأت بأخبار سيئة للحزب الحاكم 1992، و2008، و2016"، موضحًا أن سعى الديمقراطيين إلى الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة أو حتى تنميتها فى مجلسى الكونجرس أصبح أمر بعيد المنال، ولاسيما خلال العامين الماضيين فى عهد بايدن.

ارتفاع معدلات الجريمة

ويتزامن مع الاستطلاع الصادم، جاء تقرير منفصل لصحيفة "ديلى ميل"، يسلط الضوء على ارتفاع معدلات الجريمة والعنف والسرقة، والتى وصلت نسبتها فى المدن الأمريكية الكبرى إلى 510%.

وتوضح "ديلى ميل"، أنه تماشيا مع ارتفاع جرائم العنف فى جميع أنحاء البلاد، تشهد شيكاغو ونيويورك وفيلادلفيا ونيو أورليانز ارتفاعًا مزعجًا فى معدلات الجريمة وسرقة السيارات، مرجعة سبب بعض هذه الجرائم إلى تراخى العقوبات.

فيما يقول آخرون إن تلك الجرائم المرتفعة حدثت فى أثناء الوباء، مؤكدين أن زيادة الطلب على خدمة التوصيل، ساهم فى هذه القفزة لمعدلات الجريمة.