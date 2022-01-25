فايزر تزف بشرى سارة بشأن متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وأثبت لقاح فايزر - بيونتك المضاد لكوفيد-19 أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة فى حالة الإصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى لكنه أقل فعالية فى منع العدوى. يشار إلى أنه مع تصاعد الإصابات توسعت بعض الدول فى برامج جرعات كورونا التنشيطية أو قلصت الفترات بين الجرعات فى الوقت الذى تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.

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