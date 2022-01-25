فرنسا تتهم روسيا بمحاولة تقسيم أوروبا.. وتتوعد بعقوبات شديدة

جدة - نرمين السيد - وقال لودريان، نجهز عقوبات شديدة ضد روسيا وندعو للحوار معها فى نفس الوقت. يذكر أن موسكو نفت مرارا صحة المزاعم عن نيتها الهجوم على أوكرانيا، مشددة على أنها لا تنوى مهاجمة أحد، وحملت حلف الناتو وحكومة كييف المسؤولية عن التصعيد الحالي.

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