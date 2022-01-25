واشنطن تجدد التزامها بأمن الإمارات والسعودية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق بيان للبيت الأبيض، عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء مستشار الأمن القومى جيك سوليفان مع كل من: سفير الإمارات يوسف العتيبة، وسفيرة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن ريما بنت بندر آل سعود، لمناقشة هجمات الحوثيين المستمرة ضد أهداف مدنية فى الإمارات والسعودية والتى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.
وناقش السفيران وسوليفان، بحسب البيان، الجهود المشتركة لمحاسبة الحوثيين.
ورحب مستشار الأمن القومى الأمريكى بالتزام الإمارات والسعودية بدعم الجهود التى تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب فى اليمن فى نهاية المطاف من خلال عملية سياسية.
وشدد المسؤول الأمريكى على أهمية التزام جميع أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الإنسانى الدولي.
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