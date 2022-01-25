رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وموعد نزوله

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد يهتم بالبحث عنه الكثير من الأشخاص، ويعد برنامج الضمان الاجتماعي من أهم برامج التنمية في المملكة العربية السعودية، بهدف ضمان جودة حياة مطمئنة لمواطنيها، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام ضمان اجتماعي جديد مطور، ويهدف النظام الجديد إلى مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تقديم راتب شهري للأسر ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء البلاد. يتم جمع أموال الضمان الاجتماعي من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك أموال الزكاة والإعانات المعتمدة، بالإضافة إلى التبرعات حيث يمكن التسجيل في برنامج الأمان بالوسائل الإلكترونية وفي بضع خطوات سهلة.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم إقامة دائمة في المملكة.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب جميع الأوراق المطلوبة ويجب أن يصادق عليها.

ما يثبت مقدم الطلب عدم امتلاكه لأية عقارات أو أرض أو دخل شهري مرتفع.

يجب أن يكون الدخل الشهري لمقدم الطلب أقل من المبلغ المستحق على إدارة الضمان الاجتماعي.

التقيد بمتطلبات الوزارة لاستكمال لقاح كورونا ولقاحات الأطفال الروتينية، وكذلك توعية الأطفال.

لا يسمح لمقدم الطلب بالبقاء في مرافق السكن التي تديرها الدولة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يمكنك التسجيل بسهولة في برنامج الضمان الاجتماعي باتباع الخطوات المذكورة أدناه:

علي الشخص ان يقوموا بدخول موقع الضمان الاجتماعي .

إذا لم يكن لدى المستخدم حساب على المنصة، فانقر فوق رمز التسجيل الجديد.

اترك البيانات المطلوبة فارغة، وحدد نظام أمان جديدًا ، ثم انقر فوق “تسجيل جديد”.

ضع المعلومات التالية حيث يتم كتابتها عندما تقوم بالتسجيل وهي:

يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية، ثم كتابة تاريخ الولادة، وبعد ذلك يتم كتابة رقم الهاتف هو

قم بإدخال رمز التحقق المرئي،

ثم يتم الموافقة علي جميع الشروط والأحكام وذلك بعد مراجعتها.

املأ الفراغات بالأوراق المطلوبة عن طريق تنزيلها إلكترونيًا ثم النقر فوق إرسال.

تمتد فترة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي وذلك حتى يوم 23 مايو 2022 حيث كانت قد بدأت في الأشهر العديدة الأخيرة من عام 2021.