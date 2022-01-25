نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الـآن رابط استعلام نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني والاستعلام عنها عبر موقع التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني، مازال طلبة وطالبات المرحلة الثانوية بالعراق يريدون معرفة نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني، وذلك للتعرف على قبولهم في الجامعات العراقية، حيث يرغب الطلبة والطالبات في التعرف الذي تم قبولهم بها، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن قرب ظهور النتيجة بجميع محافظات العراق للطلبة والطالبات بمختلف المدارس، وتم قبول حوالي عشرون ألف طالبة وطالب بل وأكثر، والذي من بينهم حوالي ثلاث آلاف طالب وطالبة من العام الماضي، والجدير بالذكر أن نتيجة القبول الموازي سيتمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية العراقية الموجودة على الشبكة والمخصص لنتائج التعليم الموازي، وسيتم الاستعلام من قبل الجميع على حسب الرقم الامتحاني الخاص بهم، أو من خلال رقم الاستمارة الذي سجلوا بها رغباتهم قبل ذلك، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا.

نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني

ارتفع البحث من قبل طلبة وطالبات العراق يبحثون الساعات الماضية ومازالوا يبحثون عن نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني، حيث يرغبون في الوصول إلى النتائج والتعرف عليها، وكما وضحنا لكم أن الوزارة أعلنت عن قبول عدد كبير من الطلاب، وهذا يعني أن النتيجة على وشك الظهور، وربما ساعات قليلة وتظهر النتيجة على الطلاب إلكترونيًا عبر الشبكة، وينتظر الآلاف من الطلاب وأيضًا أولياء أمورهم ظهور النتيجة، ونبشركم بإذن الله بقرب ظهورها على الموقع.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني

صرحت وزارة التعليم العراقية عن قرب ظهور نتائج القبول الموازي 2022 بالرقم الامتحاني، وبإمكان جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك وفقًا للخطوات التالية:

ينبغي على الطلاب أولًا زيارة موقع التعليم العالي والبحث العليم والعراقية الموجود على الشبكة.

الموجود على الشبكة. يختار المواطن قسم النتائج، ويختار نتائج القبول الموازي للعام 2022.

يدخل الطالب البيانات الخاصة به مثل اسمه ورقمه الامتحاني وكذلك رقم الاستمارة.

يدخل الطلاب اسم المحافظة التابع لها مدرسته.

يقوم الطالب بالنقر على كلمة “استعلام”، وذلك لتظهر النتيجة أمامك.

وبعد أن تقوم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن النتيجة، سيكون بإمكان جميع الطلاب اتباع الخطوات التالية، ثم الاستعلام عن نتائجهم مستخدمين رقمهم الامتحاني أو رقم الاستمارة.

نتائج القبول الموازي 2022

لا يزال البحث يزداد بشكل كبير جدًا في جميع المحافظات العراقية حيث ينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم ظهور نتائج القبول الموازي 2022 الخاصة بهم والتي أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عن اقتراب ظهور هذه النتائج عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها على الإنترنت دون الخروج من المنزل.

وكما وضحنا لكم أن الطلاب بجميع محافظات العراق الآن متوترون للغاية ينتظرون بفارغ الصبر إعلان وزارة التربية العراقية عن نتائج القبول الموازي داخل الجامعات العراقية، وقريبًا ستقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج القبول، وبرقم الاستمارة أو الرقم الامتحاني للطلاب سيتمكنون من الاستعلام عن النتيجة، علمًا بأن النتيجة ستكون إلكترونية عبر موقع وزارة التربية العراقية، لذا لن يحتاج الطلاب للخروج من منازلهم والاستعلام عن النتائج.

موقع نتائج القبول الموازي 2022

ساعات قليلة تفصلنا متابعينا الكرام عن ظهور نتائج القبول الموازي 2022 والتي سيتمكن جميع الطلاب على مستوى جميع المحافظات العراقية المختلفة من الاستعلام عنها بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون الخروج من المنزل.