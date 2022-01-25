نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50,000 ريال بالتقسيط الميسر بموافقة فورية بدون كفيل أو ضامن وبلا تحويل للراتب في المقال التالي
الحد الأقصى المسموح بيه 50,000 ريال سعودي عند التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل التي أثبتت نجاح كبير في المراحل السابقة لذلك يرغب العديد من المواطنين السعوديين الحصول على التمويل المناسب من شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة ومنها التمويل الميسر الذي سوف نشرح بالتفصيل اليوم حيث يمتاز التمويل بأنه مطابق مع أحكام الدين الإسلامي بالسعودية كما يتم التقديم للحصول على تمويل بموافقة فورية بدون كفيل غارم وبلا تحويل للراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل وميسرة لجميع العملاء لمدة سنتين على الأكثر بموافقة شركة إمكان للتمويل في السعودية.
أهم شروط تمويل شركة إمكان للحصول على التمويل الميسر
يمكن الحصول على التمويل المناسب للعميل السعودي بالمملكة العربية السعودية من خلال شركة إمكان للتمويل التابعة إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة ويصل مبلغ التمويل إلى 50 ألف ريال سعودي بموافقة فورية بعد تطابق الشروط والأحكام اللازمة للتمويل التي سوف نشرحها اليوم بالتفصيل كالتالي:
- يشترط التمويل الميسر التابع إلى شركة إمكان توفير دخل ثابت شهريًا يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي لغير عملاء مصرف الراجحي السعودي.
- كذلك يجب توفير سجل ائتماني جيد لكل المواطنين السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل.
- توفير تقرير سمة كذلك لابد من عدم تعثر العميل المتقدم السعودي عمد التقديم على التمويل الميسر بالشركة.
- فترة عمل مناسبة تبدأ من ستة أشهر من موطن سعودي الجنسية يعمل في القطاع الخاص ويرغب في الحصول على التمويل الميسر لدى شركة إمكان.
مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة
- التمويل الشخصي الميسر عبر شركة إمكان بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.
- يمتاز التمويل بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.
- أمتاز التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة أربعة وعشرون شهر على الأكثر.
- تمويل بدون كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية بموافقة فورية لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.
- تمويل إمكان متاح لجميع السعوديين بدون أشتراط جهة العمل بالمملكة سواء كان العميل يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي.
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