جدة - نرمين السيد - فتحت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تحقيقًا فى حفلات رئيس وزراء إنجلترا، بوريس جونسون، خلال الفترة التى شهدتها البلاد خلال الإغلاق الذى سببه تفشى فيروس كورونا المستجد.





وذكرت قناة "آى تى فى" أن جونسون يواجه مزاعم جديدة بشأن خرق تدابير الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا التى فرضها، عن طريق حضوره لحفل عيد ميلاد مفاجئ فى داوننج ستريت، عندما كان الحظر مفروضا على التجمعات فى الأماكن المغلقة. وقدّم جونسون عدة تفسيرات بشأن مزاعم سابقة، منها قوله إنه لم يخرق أى قواعد ومن ثم اعتذر للشعب البريطانى عما بدا أنه نفاق بحضوره مثل هذه التجمعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا بسبب مخالفات جونسون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.