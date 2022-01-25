أوكرانيا تفكك مجموعة مسلحة تابعة لروسيا كانت تجهز لهجمات

جدة - نرمين السيد - ويتمركز حالياً أكثر من 100 ألف جندى روسى فى نقاط مختلفة على طول حدودها مع أوكرانيا، فيما يصر الرئيس فلاديمير بوتين، ومسؤولوه على أنهم يقومون فقط بتدريبات عسكرية، لكن المخاوف من حدوث غزو تصاعدت منذ أواخر العام الماضى، عندما أظهرت صور عبر الأقمار الصناعية أن روسيا ترسل المزيد من المعدات والأفراد إلى حدود أوكرانيا.

من جانبها نفت موسكو مرارا صحة المزاعم عن نيتها الهجوم على أوكرانيا، مشددة على أنها لا تنوى مهاجمة أحد، وحملت حلف الناتو وحكومة كييف المسؤولية عن التصعيد الحالي.