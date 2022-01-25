الشرطة البريطانية تحقق في خرق جونسون لقواعد الإغلاق

ستحقق الشرطة البريطانية في مزاعم عن خرق لقواعد الإغلاق في مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بداونينج ستريت، بعدما قدم تحقيق حكومي داخلي دليلا على إقامة سلسلة من التجمعات.
ويكافح جونسون من أجل بقائه السياسي، بعد سلسلة من المزاعم كشفت أن موظفيه أقاموا حفلات خلال الفترة التي فُرضت فيها أشد القواعد صرامة في أوقات السلم ببريطانيا.
وكشفت المزاعم، التي ظهرت في وقت متأخر من أمس الإثنين، أنه خرق قواعد الإغلاق، التي فرضها للحد من تفشي كوفيد-19 عن طريق حضوره لحفل عيد ميلاد مفاجئ في داونينج ستريت حين كانت التجمعات داخل الأماكن المغلقة محظورة.
وتأتي المزاعم الجديدة إضافة لقائمة طويلة من مزاعم خرق قواعد الإغلاق في داونينج ستريت، ومن بينها حفل قال جونسون إنه حضره ظنا منه أنه فاعلية خاصة بالعمل.
وقالت كريسيدا ديك، مفوضة شرطة العاصمة، الثلاثاء، إن الشرطة ستحقق الآن في هذه المزاعم. وتابعت “أستطيع أن أؤكد أن شرطة العاصمة تحقق حاليا في إقامة عدد من الفعاليات في داونينج ستريت والقاعة البيضاء خلال العامين الماضيين فيما يتعلق بخرق محتمل لقواعد كوفيد-19”.
وقال مكتب رئاسة الوزراء، في بيان، إن التحقيق، الذي تجريه المسؤولة البارزة سو جراي ما زال مستمرا، وهناك تواصل مستمر مع شرطة العاصمة.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن نشر تقريرها ربما يتأجل وكان من المتوقع أن يُكشف عنه هذا الأسبوع.
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