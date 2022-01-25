فيلم "أصحاب ولا أعز".. ناصر القصبي يدخل على الخط ويوجه رسالة

وقال الممثل السعودي الكبير، على حسابه بموقع "تويتر" إن الفيلم لطيف في الحوار والإخراج، لكن خلافه الرئيسي معه يكمن في القضايا التي يطرحها.

وأشار القصبي إلى أن صناع الفيلم كانوا يعرفون أن طرح قضايا مثل "المثلية" في الفيلم بتلك الطريقة، سيكون أمرا مثيرا وقد يساعد في تسويق الفيلم.

وقال القصبي: "نتفليكس فاسدة ومفسدة في تبنيها للمثلية.. والتنازلات تبدأ بخطوة والمواقف المايعة سترينا أفلامنا العربية والخليجية بالأربعينات والخمسينات من هذا القرن وهي تطفح بهذا الخلل الأخلاقي المشين وستتصالح معه أجيالنا القادمة كحق أنساني مشروع لذا وجب التحصين فطرتنا البشرية مهددة".

ولاقت "تغريدة" القصبي تفاعلا كبيرا على موقع تويتر، وانقسم النشطاء بين مؤيد لكلامه، وبين معارض.

وأثار فيلم "أصحاب ولا أعز" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحه على منصة "نتفليكس"، كما واجه أبطال العمل انتقادات كبيرة وعلى رأسهم الفنانة المصرية مني زكي.

وانقسمت الآراء ما بين مؤيد للفيلم يرى أن الفن يناقش أي موضوع مهما كانت جرأته، ومعارض يعتقد أن الفيلم محتواه جريء وغير مناسب للثقافة العربية.

وفيلم "أصحاب ولا أعز" هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير Perfect Strangers، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي قدمت حول العالم بإجمالي 18 نسخة، لتصبح هذه النسخة رقم 19، وهو من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع كل منهم هاتفه على الطاولة على أن تكون الرسائل أو المكالمات التي يستقبلها على مرأى ومسمع من الجميع.