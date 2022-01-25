السيسي وتبون يتفقان على أهمية إنجاز الانتخابات الليبية

أكد الرئيسُ المصري عبد الفتاح السيسي أنه توافق مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، بالتزامن مع خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وذكر الرئيس المصري أنه اتفق مع تبون "على أهمية تنظيم الانتخابات الليبية الرئاسية والنيابية بالتزامن مع خروج المرتزقة".
وأضاف:"تناولنا قضية الأمن المائي وتطابقت رؤانا على ضرورة التوصل لاتفاق شامل بشأن سد النهضة".
وفيما يخص مكافحة الإرهاب، قال السيسي إنه اتفق مع الرئيس الجزائري على استمرار التعاون المكثف، في مجال مكافحة الإرهاب، بكافة أشكاله وصوره وضرورة تبني المجتمع الدولي لمقاربة شاملة للتصدي للإرهاب بمفهومه الشامل.
من جانب، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إن هناك توافقا تاما في الرؤى ووجهات النظر مع مصر بشأن قضايا المنطقة.
وذكر تبون، بعد مباحثات أجراها اليوم مع الرئيس المصري، أن المحادثات شملت مجمل قضايا المنطقة.
وأضاف: "أجرينا محادثات مثمرة تندرج في سياق التشاور المستمر بين مصر والجزائر.. كما أن الجانب الاقتصادي أخذ حيزا من هذه المباحثات".
وتابع: "هناك توافق تام في الرؤى ووجهات النظر مع مصر بشأن قضايا المنطقة.. ونسعى لأرضية مشتركة للوصول إلى التوافق العربي المشترك".
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