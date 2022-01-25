وزيرة الخارجية البريطانية: لن ننشر قوات عسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنه لن يتم نشر قوات عسكرية فى أوكرانيا، مشيرة فى نفس الوقت إلى أن الهجوم المحتمل على كييف، الذى تتهم الدول الغربية روسيا بالتحضير له، سيؤدى إلى "أزمة طويلة".





وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد أعلنت فى وقت سابق أن "الوضع فى كييف ومناطق أخرى، خارج دونتسك ولوهانسك، هادئ بشكل عام. غير أن الأحداث فى أوكرانيا تمضى سريعا.. هناك حالة من عدم اليقين المستمرة بشأن نوايا روسيا". وتتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو"، روسيا بحشد قوات عند حدودها لغزو أوكرانيا، بينما تنفى موسكو تلك الاتهامات، مبررة حشودها بتواجد الناتو فى أوكرانيا، وهو ما تعتبره تهديدًا لأمنها وحدودها.

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