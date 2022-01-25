بحصيلة قياسية جديدة.. كورونا يتوحش فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات المعهد - بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية - أن العدد الإجمالى لإصابات كوفيد-19 المؤكدة فى البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 8 ملايين و871 ألفا و795 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالى للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 116 ألفا و932 حالة وفاة، بعد تسجيل 214 وفاة جديدة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن بلغ حوالى 7 ملايين و331 ألفا و200 شخص، فى حين بلغ عدد الحالات النشطة مليونا و355 ألف حالة.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الألمانية، أنها تتوقع تلقى 3.8 مليون جرعة من لقاح كوفيد -19 "نوفاكسوفيد" الجديد من شركة نوفافاكس بحلول 20 مارس المقبل، فى الوقت الذى تتطلع فيه الحكومة الألمانية إلى إقناع الألمان غير الملقحين بالحصول على جرعة من لقاح نوفاكسوفيد.

وذكرت الوزارة أنها ستتلقى 1.4 مليون جرعة فى 21 فبراير المقبل وستتلقى باقى الـ 3.8 مليون جرعة فى الأسابيع القليلة اللاحقة حتى 20 مارس.

ومن المتوقع أن تقدم نوفافاكس 34 مليون جرعة إلى ألمانيا هذا العام، وهى جزء من صفقة شركة الأدوية الأمريكية لتزويد ما يصل إلى 200 مليون جرعة إلى 27 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات من دراستين أن اللقاح له معدل فعالية يبلغ حوالى 90 %، وقالت الشركة إن البيانات المبكرة أظهرت أنه كان فعالًا فى توليد استجابة مناعية ضد متغير أوميكرون الأكثر عدوى.