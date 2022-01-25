نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تابع مجانًا”.. تردد القنوات الناقلة مباراة المغرب وماولاي في كأس أمم أفريقيا عبر جميع الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ البحث في البحث عن تردد القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة المغرب مالاوي بهذا الدور الهام دور ال16 بالبطولة الإفريقية 2022 بحث عنها الكثيرين وخاصة في دول المغرب العرب والشرق الأوسط ، وذلك قبل نحو ساعات قليلة من انطلاق المباراة المرتقبة بين المغرب ومالاوي والتي يتواجه بعد ذلك الفائز منها مع الفائز من مباراة مصر وساحل العاج والتي تقام مساء يوم الأربعاء المقبل

تردد القنوات الناقلة مباراة المغرب وماولاي

تنطلق مباراة المغرب ومالاوي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الجاري، وقد كشفت عدة قنوات فضائية عن نقل أحداث المواجهة المرتقبة بين أسود الأطلسي وبين منتخب مالاوي في مساء اليوم عبر شاشاتها سواء من خلال الناقل الرسمي قنوات بي ان سبورتس أو عبر مجموعة من القنوات المحلية الأخرى.

قناة بي ان سبورت max على نايل سات : التردد 12604 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي.

على نايل سات : التردد 12604 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي. قناة بي ان سبورت max على سهيل سات: التردد 11585 الترميز 27500 الاستقطاب عمودي.

على سهيل سات: التردد 11585 الترميز 27500 الاستقطاب عمودي. بي ان سبورت ماكس 2 على نايل سات: التردد 11075 والترميز 27500 والاستقطاب أفقي.

بي ان سبورت ماكس 2 على سهيل سات: وترددها 11632 والترميز 27500.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة المغرب ومالاوي

هناك العديد من القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة مصر ومالاوي في ثالث أيام دور ثمن النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا وهي على النحو التالي:

قناة النبأ الليبية : إن قناة النبأ الليبية من القنوات المفتوحة ستعرض مباراة المغرب ومالاوي التردد 11690 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500.

تيلي تشاد: إن قناة تيلي تشاد هامة ومعروفة لدى الكثيرين وستقوم بنقل مباراة المغرب ومالاوي التردد 12015 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي.

قناة الجزائرية الثالثة: التردد 11680 الترميز 27500 عمودي.

موعد مباراة المغرب مع مالاوي

كشف موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن كون مباراة المغرب مع مالاوي في إطار دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا ستبدأ مساء اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة السعودية، والحادية عشر بالإمارات.

وسيواجه الفائز من مباراة المغرب ومالاوي الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار، والتي ستقام مساء غد الأربعاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة.