نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 داخل جميع الجامعات العراقية من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 داخل الجامعات العراقية، يتم الآن الاستعلام من جميع الطلاب العراقيين عن نتائج القبول الموازي 2022 داخل الجامعات العراقية، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال خطوات محددة سنتعرف عليها خلال السطور القادمة، تسهيلا على الطلاب في التعرف على نتائجهم، بالإضافة إلى التعرف على معايير محددة من أجل الالتحاق بالجامعات المختلفة داخل دولة العراق والمصاريف الخاصة بها داخل جميع الجامعات

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في الجامعات

تهدف وزارة التربية والتعليم في العراق، على تحديث وتطوير الأداء الأكاديمي للطلاب، لذلك قامت بإرسال الطلبات الخاصة بهم إلى الجامعات العراقية سواء الخاصة أو العامة، حيث تم إرسالها داخل ملف PDF هذا العام، كما قامت الوزارة بالإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بها على شبكة الإنترنت، وذلك بهدف تسهيل الأمر على الطلاب.

خطوات التعرف على النتائج سهلة جدا، فقط اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح من جانب الطلاب:

يقوم الطالب في البداية بالذهاب إلى موقع وزارة التعليم العالي العراقية الرسمي على شبكة الإنترنت. يقوم الطالب من قسم النتائج باختيار موقع نتائجنا الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية ثم يقوم بكتابة الرقم الامتحاني الخاص به، داخل المكان الصحيح له، وكتابة اسمه أيضا بشكل صحيح في مكانه مع مرعاه تحديد المحافظة التي يتبع اليها الطالب داخل الايقونة المخصصة لها اضغط على أيقونة عرض النتيجة ليتم تحميلها وتظهر مباشرة، في صيغة ملف PDF شاملة نتائج القبول.

رسوم الجامعات المقررة على الطلاب المقبولين

قامت الوزارة بالتنسيق مع الجامعات بحديد رسوم الجامعات العراقية فور قبول الطلاب بعد تحقق شروط القبول الموازي ونسب القبول الموازية. وفيما يلي بعض من المصاريف المقررة على الطلاب المقبولين بالجامعة:

مصاريف الطب العام 4،500 دينار عراقي.

مصاريف طب الأسنان 3،750 دينار عراقي.

مصاريف الصيدلية 250 دينار عراقي.

مصاريف الطب وتكنولوجيا الصحة 1،125، دينار عراقي.

مصاريف كلية العلوم 750 ألف دينار عراقي.

مصاريف التمريض 875 دينار عراقي.

مصاريف المعاهد التكنولوجية 600 ألف دينار عراقي، اما عن باقي مصاريف المعاهد تبلغ 375 ألف دينار عراقي.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00