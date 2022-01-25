نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Here الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية moedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة LINK الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم حيث تزايدت معدلات البحث على جوجل لإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي نتابعها خطوة بخطوة من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز، حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل الحصول على تلك النتائج التي سنستعرض و نتابع مع حضراتكم الان طرق وخطوات الكشف عن تلك النتائج بمنتهى السهولة

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي وذلك على مستوى جميع الجامعات العراقية، حيث يتزايد الى حد كبير وملحوظ حدة بحث جوجل بعدما تم التأكيد على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بعدما تمكنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على نشر نتائج الطلاب الخاصة بالقبول الموازي على شكل ملفات PDF وذلك بعدما تم الانتهاء رسمياً بشكل مؤخر من تلقي رغبات الطلاب على القبول الموازي، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال طرق وخطوات استخراج نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي قد تم الانتهاء من اعمال اعلانها داخل جميع المحافظات العراقية، لتأتي طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي على النحو التالي:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على شكل ملفات PDF

هذا وقد اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان موعد بداية العام الدراسي الجديد بالعراق سيكون فى اليوم السابع والعشرون من يناير المقبل على مستوى جميع الجامعات العراقية، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي معلنة فى جميع المحافظات العراقية بعدما ان تم تحديد معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي ومؤخراً نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00