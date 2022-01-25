نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية moedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم حيث يتزايد الى حد كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل حول اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان بعدما تم الإعلان عن ظهور تلك النتائج على مستوى كافة الشعب التي جاءت أمام الطلاب بشكل مؤخر بشكل ازداد بسببه حدة بحث جوجل لاجل الحصول على تلك النتائج التي ستستعرض ونتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل مؤخر قد زادت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي يبحث عنها مئات الالاف من الطلاب والطالبات وكذلك السادة اولياء الامور، بعدما أكدت من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي أصبحت معلنة بعد طول انتظار، حيث أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية عبر صفحة الوزارة الرسمية على الفيس بوك على ظهور تلك النتائج وطرحها عبر موقع وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية، وذلك بعدما تم الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالقبول الموازي ليكون اجمالي عدد المقبولين عن العام الحالي 18673 طالب وطالبة و 3454 طالب وطالبة من الأعوام الماضية، عليه نتابع الان عبر الفقرة التالية طرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال موقعكم ثقفني نيوز الاخباري طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عنها فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني وتحديد المحافظة داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على أيقونة عرض الدرجات على ان تكون النتائج حتى تكون امامكم النتائج على شكل ملفات pdf معلن امام جميع الطلاب والطالبات

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00