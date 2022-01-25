نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع وزارة التربية الكويتية لاستخراج نتائج الصف الثاني عشر الفصل الدراسي الاول 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع وزارة التربية الكويتية، أنتهي طلاب الصف الثاني عشر من أداء امتحانات افصل الدراسي الأول حيث أقيمت الامتحانات حضورياً بالمدرس وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وذلك لمنع انتشار عدوي فيرس كورونا بين الطلبة حيث تمكنت الوزارة من السيطرة على الوضع وتم الانتهاء من الامتحانات بدون تسجيل إي حالة إصابة تذكر، وبعد انتهاء الامتحانات يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور النتائج للتعرف على أداء أبنائهم في الاختبارات والانتقال للتقديم على المرحلة الجامعية حيث تحدد نتائج الاختبارات مستوي التعليمي الجامعي الذي سيلتحق به كل طالب، وفي هذا المقال سوف نطلعكم على موقع وزارة التربية الكويتية وذلك للتعرف على نتائج أبنائهم فور الإعلان عنها.

موقع وزارة التربية الكويتية لاستخراج نتائج الصف الثاني عشر

يستطيع الطالب وأولياء الأمور التعرف على نتيجة الاختبارات بالرقم المدني عبر رابط الوزارة وذلك من خلال القيام بالآتي:

يتم أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية الكويتية.

يتم الضغط على نتائج اختبارات الصف الثاني عشر الفصل الدراسي الأول.

ثم يتم إدخال رقم المدني.

الضغط على عرض.

يتم الانتقال إلى صفحة جديدة تظهر فيها نتائج اختباراتك.

سوف يتم فتح الرابط فور الإعلان عن ظهور النتائج ومن المتوقع أن تكون نتائج الاختبارات متاحة عبر الرابط خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط المربع الإلكتروني لنتائج الاختبارات

أنهي طلاب وطالبات الصف الثاني عشر العلمي والأدبي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الإثنين الماضي 24/1/2022 وكان يتم تصحيح الاختبارات بشكل يومي عقب انتهاء الاختبار الخاص بكل مادة وسوف يتم الإعلان عن النتائج وأسماء أوائل الطلبة اليوم وقد أعلنت الوزارة عن إمكانية التعرف عن النتائج عبر الرابط المذكور في السطور السابقة كما يمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر المربع الإلكتروني المخصص لعرض نتائج الطلاب وللاستعلام عن النتائج يمكنك القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى رابط المربع الإلكتروني. تسجيل الرقم المدني والضغط على بحث. الضغط على نتائج الفصل الدراسي الأول. الضغط على زر نتيجة الصف الثاني عشر. تسجيل البيانات المطلوبة ثم الضغط على بحث.

ومن المتوقع أن تشاهد مؤشرات النجاح معدلات مرتفعة ولهذا دعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم القلق حتي يتم ال‘لان بشكل رسمي عن نتائج الاختبارات حيث يهتم الناس بهذه المرحلة الدراسية لأنها المرحلة التي يتحدد من خلالها مستقبل الطالب للدراسة الجامعية.