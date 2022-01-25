مجلس الوزراء السعودي يجدد رفض وإدانة "هجمات الحوثي"

جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، رفض المملكة وإدانتها للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، قوله إن مجلس الوزراء تابع تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات.
وأضاف: "جدد المجلس رفض المملكة وإدانتها للهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة والإمارات وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها".
كما شدد المجلس على "الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين".
وأشار إلى الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم الشعب اليمني في مختلف الجوانب، وعبر برامج ومشروعات تنفذ بالشراكة مع المنظمات الدولية للنهوض بالقطاعات الحيوية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وتوفير الاحتياجات والظروف الداعمة للتنمية.
وأسفرت هجمات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على مدار أقل من أسبوع على الإمارات والسعودية، عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، وأضرار في عدد من المنشآت المدنية.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، يوم أمس الاثنين، تدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه الدولة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتزامن "الهجوم الفاشل" على دولة الإمارات مع هجومين حوثيين منفصلين على منطقتي عسير وجازان بالسعودية، وأسفرا عن أضرار مادية وجرح شخصين.
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