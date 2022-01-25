السيسي: 25 يناير سيظل يوما خالدا في حياة المصريين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يوم 25 يناير سيظل "خالدا" في حياة المصريين للأبد، وذلك لأنه يذكر الشعب المصري ببطولات الشرطة، وثورة 25 يناير.
وقال السيسي: "سيظل يوم الخامس والعشرين من يناير خالدا في ذاكرة المصريين يذكرنا ببطولات رجال الشرطة، الذين قدموا في موقعة الإسماعيلية عام 1952، خير مثال على التضحية والفداء من أجل الوطن مهما كانت الصعوبات، وهي الروح التي استلمهما أبطال الشرطة على مدار السنوات الماضية".
وأضاف السيسي: "قدموا أرواحهم لتخليص الوطن من آفة الإرهاب وفتحوا بدمائهم الطريق أمام التنمية والعيش الكريم لأبناء الشعب، وهو ما طالب به المصريون في ثورة الخامس والعشرين من يناير".
وأتم الرئيس المصري: "إنني أهنئ كل المصريين بمناسبة عيدي الشرطة وثورة الخامس والعشرين من يناير، أدعو الجميع لاستنهاج الهمم من أجل مستقبل أفضل تستحقه مصر".
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، بمناسبة ثورة 25 يناير، مؤكدا أنها عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم.
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