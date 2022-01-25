الهند تساهم بـ200 ألف دولار لإعادة إعمار تونجا

وقالت وزارة الخارجية الهندية - فى بيان أوردته صحيفة "هندوستان" الهندية اليوم الثلاثاء، "بصفتها صديقًا مقربًا وشريكًا فى إطار منتدى تعاون الهند وجزر المحيط الهادئ وكبادرة تضامن مع شعب تونجا الصديق، تقدم حكومة الهند مساعدة إغاثة فورية قدرها 200 ألف دولار أمريكى لدعم الإغاثة وإعادة التأهيل والإعمار".
وأضاف البيان، أن "الهند وقفت بحزم إلى جانب تونجا فى أوقات الأزمات والدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية، كما حدث خلال إعصار جيتا فى عام 2018".
وأشارت الخارجية الهندية، إلى أن الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها يُعد ركيزة مهمة لمبادرة المحيطين الهندى والهادئ التى أعلنها رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى فى نوفمبر 2019.
وفى 15 يناير الجارى، أحدث ثوران بركان هونجا تونجا هونجا هاباى تحت الماء - والذى يُعتبر الأقوى فى العالم منذ 30 عامًا على الأقل - موجة تسونامى غمرت تونجا ودمرت المنشآت وغطت إمدادات مياه الشرب النظيفة بطبقات سميكة من الرماد البركانى والمياه المالحة، كما شعرت البلدان حول حافة المحيط الهادئ بآثار كارثة تسونامى.
يذكر أن تونجا تقع فى منطقة نشطة زلزاليًا تُعرف باسم حلقة النار وتعانى بانتظام من الزلازل وأمواج تسونامى والانفجارات البركانية القوية.
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