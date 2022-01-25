الصحة العالمية ترشح المدير العام لولاية ثانية في انتخابات مايو

ضمن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، ولاية ثانية له بعد اقتراع، الثلاثاء، جعله المرشح الوحيد للمنصب في انتخابات اختيار قيادة للمنظمة.

وقال رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، والذي يضم 34 عضوا، باتريك ايموث، بعد اقتراع سري، “أود أن أهنئ الدكتور تيدروس على ترشيحه لمنصب مدير عام لولاية إضافية من خمس سنوات، اعتبارا من 16 أغسطس 2022”.