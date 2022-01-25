منصة مدرستي تسجيل الطلاب اليومي للدروس والواجبات

منصة مدرستي تسجيل الطلاب اليومي، فخلال المرحلة الخاصة بعودة المدارس في المملكة العربية السعودية، يبحث يومياً عدد كبير من طلاب وطالبات المملكة عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بُعد، حيث تعتبر منصة مدرستي التعليمية أحد المنصات الإلكترونية الهامة بالمملكة العربية السعودية، والتي تم تدشينها من جانب وزارة التعليم بالسعودية، من أجل التسهيل علي الطلاب في تبادل المواد المقررة بشكل أونلاين سريع بدون الذهاب إلى المقرات التعليمية، ومع عودة الدراسة حضورياً للطلاب المسجلين بالعملية التعليمية، تم توافر المنصة أيضاً من أجل استمرار التواصل مع المعلمين والمعلمات في أي وقت، لذا سنوفر لمتابعينا بأرجاء المملكة رابط تسجيل دخول منصة مدرستي تسجيل الطلاب.

إنشاء حساب جديد بمنصة مدرستي

بإمكان جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بالعملية التعليمية الدخول لإنشاء حساب جديد لمنصة مدرستي العودة للمدارس من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول للموقع الرسمي الذي يخص منصة مدرستي على الإنترنت من خلال الرابط التالي: منصة مدرستي.

يتطلب الضغط على تبويب “عودة للمدارس” وذلك من ضمن الخيارات المتوفرة بالصفحة الأساسية.

اختيار تبويب “تسجيل جديد”.

ثم إدخال رقم الهوية الوطنية وذلك للمواطن أو رقم الإقامة للوافدين.

ثم كتابة رقم الجوال الذي يخص المستخدم.

الضغط على تبويب “أنا لست برنامج روبوت” حتي تتحقق المنصة من صحة دخول المستخدم.

الضغط علي تبويب “تحقق الآن”.

ثم التحقق من كافة بيانات المستخدم.

النقر علي تأكيد الحساب.

منصة مدرستي تسجيل الطلاب اليومي

يستطيع الطالب أو المعلم أو كل ولي أمر أن يستفيد من خدمات من منصة مدرستي التعليمية، حيث يتوفر تسجيل الدخول اليومي لمنصة مدرستي لكل منهم من خلال اتباع الخطوات التالية: