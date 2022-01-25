رابط التقديم في دعم ريف الحكومي خطوة بخطوة 1443

رابط التقديم في دعم ريف الحكومي، حيث يستعلم عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في برنامج ريف، فقد وفرت وزارة المياه والزراعة والبيئة برنامج ريف الجديد الذي من خلاله تهدف الوزارة إلى مساعدة جميع العاملين بالمهن الزراعية في عدد من المناطق التي يشملها الدعم، وقد وضحت الوزارة بأن الدعم عبارة عن توفير مبلغ من المال يحصل عليه العاملين في هذه المهن، بالإضافة إلى العاملين بالأنشطة التي تندرج تحت نظام الأسر المنتجة، ويتم العمل علي صرف مبلغ الدعم بهدف مساعدتهم على تطوير المشروعات التي يعملون بها وتحسين القدرة الإنتاجية خلال الفترة المستقبلية، لذا سوف نوفر لكم رابط التقديم في دعم ريف الحكومي.

شروط التسجيل في الدعم الريفي

هناك بعض من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم من أجل الحصول على مبلغ الدعم الريفي عبر برنامج ريف المتوفر للعاملين بالمهن الزراعية وكذلك الأسر المنتجة، ومن هذه الشروط ما يلي:

التقديم يتطلب توافر الجنسية السعودية للمتقدم، أو أن يكون من حاملي بطاقات التنقل مع ضرورة استيفاء جميع الشروط التي تخص حاملي بطاقات التنقل.

يجب أن يكون الشخص من العاملين بأحد البرامج التي ينص برنامج ريف علي استهدافها.

يجب علي المتقدم أن يقوم بمباشرة المهنة المطلوب أن يحصل علي دعم لها بنفسه، ولا يتم الموافقة علي إنابة شخص آخر لهذه المهنة.

يتطلب من المتقدم أن يكون من المقيمين بالمناطق الإدارية التي يشملها برنامج الدعم.

يشترط ألا يقل السن الخاص بكل متقدم عن واحد وعشرين سنة.

يجب ألا يزيد قيمة الدخل الشهري عن 6000 آلاف ريال سعودي، وفي حالة إذا كان من المتقاعدين فيجب ألا يتعدى إجمالي الدخل الشهري عن 9000 آلاف ريال سعودي.

يتطلب ألا يزيد عدد البرامج التي تخص الدعم عن 3 برامج وهو الحد الأقصى لذلك.

رابط التقديم في دعم ريف الحكومي

يقوم كل متقدم ببعض الخطوات الإلكترونية التي من خلالها يتم التقديم في البرنامج، علي أن يتم التقديم بالترتيب التالي: