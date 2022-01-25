الان استعلام عن الثاني عشر 2021/2022 الكويت من خلال موقع المربع الالكتروني وزارة التربية والتعليم الكويتية

الإعلان عن نتائج الثاني عشر بالكويت 2021، مع اقتراب موعد الإعلان عن نتائج الثاني عشر بالكويت 2021، والذي من المقرر الإفصاح عنه من خلال الصندوق الالكتروني الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم الكويتية ، موقع الصندوق الإلكتروني ، يزداد قلق الطلاب وأولياء الأمور لرغبتهم البالغة في الحصول على النتيجة سريعا، لما لها من أهمية كبرى في تحديد مصيرهم الدراسي في المستقبل.

الإعلان عن نتائج الثاني عشر بالكويت 2021

ومن المقرر الإعلان عن درجات الطلبة والطالبات في الثاني عشر ، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الكويتي على شبكة الانترنت، وحتى يستطيع الطلاب بعد التعرف على نتائجهم من الدخول إلى رابط تقديم جامعة الكويت 2021، حتى يتم إجراءات تسجيلهم في أحد الجامعات بالكويت، وهنا تكمن أهمية نتائج الثاني عشر بالنسبة للطلاب، فهي بمثابة عنق الزجاجة والتي من خلال العبور يقوم الطالب بالتقدم إلى الجامعة ويأني الاعلان عن نتيجة الثاني عشر بمثابة بشري لكل الطلاب حيث ازدادت نسبة الناجحين في كل المواد علي عكس الاعوام السابقة ويأتي اعلان نتيجة اون لاين تيسيرا للطلاب في الحصول عليها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من تفشي فيرس اوميكرون المستجد .

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2022 الكويت

يتم البحث بكثرة من جانب طلاب الثانوية العامة بالكويت، عن كيفية الاستعلام عن النتائج بعد أن تم الإعلان عن إتاحتها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتي على الإنترنت، حيث أكثر ما يهم الطلاب الآن هو معرفة النتائج، ويتم ذلك من خلال موقع الصندوق الإلكتروني، وفيما يلي شرح مفصل لخطوات الاستعلام عن النتائج.

في البداية على الطالب الولوج إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم الكويتي ثم يقوم بالضغط على أيقونة “Twelfth Results”. على الطالب في الخطوة التالية كتابة الرقم المدني الخاص به، ومن ثم الضغط على أيقونة “بحث”.

حرصا من الوزارة على صحة وسلامة طلابها من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر، من خلال منع التكدس بين الطلاب والتزاحم، لذلك تم اتاحة موقع المربع التابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية، والذي من خلاله تقوم الوزارة برفع نتائج الطلبة والطالبات لتسهيل الإجراءات عليهم.