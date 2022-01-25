متي يصرف الدعم السكني وتسجيل المستفيدين الجدد بسكني

متي يصرف الدعم السكني، أحد الأسئلة الكثير التي تردد من جانب عدد كبير من المستفيدين خدمات وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، وهو موعد صرف الدعم السكني الذي يتم توفيره للمواطنين المستفيدون من خدمات الوزارة، حيث يوجد تعاون مبرم بين كل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية علي توفير الكثير من المنتجات السكنية المختلفة والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 200 ألف منتج سكني مختلف، حيث يتم توفير عدد كبير من الأراضي والوحدات السكنية المجهزة وغيرها من شئون الإسكان المختلفة والتي يحصل عليها المواطنين السعوديين الغير قادرين علي توفير سكن ملائم لهم، وسوف نوضح لكم متي يصرف الدعم السكني وطريقة التسجيل بالدعم السكني.

متي يصرف الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، الموعد الشهري الذي من خلاله يتم صرف وتوزيع المساعدات الإسكانية على الأفراد المستحقين، علي أن يتم الصرف في الحسابات الخاصة بالمستفيدين في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، ما لم يوافق ذلك اليوم إجازة رسمية بالمملكة، فيتم الصرف في يوم قبله أو يوم بعده.

وزارة الإسكان وشروط دعمها السكني

وزارة الإسكان السعودية قد وضعت عدد من الشروط التي تتعلق بالتقديم في الدعم السكني، حيث بإمكان المواطن السعودي أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للاستفادة من هذا الدعم بتوافر هذه الشروط:

المتقدم للتسجيل يجب أن يكون سعودي الجنسية.

الأسرة التي ترغب بالتقديم يجب أن تكون مقيمة فعلياً داخل المملكة.

ألا يقل عمر المستفيد من خدمات الدعم السكني من جانب الوزارة عن 24 عامًا.

يتطلب ألا يكون أي من أفراد الأسرة مالكًا لأي يتعلق بالسكن خلال فترة خمسة سنوات ماضية.

ألا يمتلك أي من أفراد الأسرة أي مسكن يتبع لدعم سكني حكومي.

أن يكون المستفيد المتقدم للتسجيل زوجًا أو أو عائلًا للأسرة أو أن تكون المتقدمة امرأة زوجة أو تكون أم.

تسجيل المستفيدين الجدد بسكني

وضح مسئولي صندوق التنمية العقارية بأن التقديم للمستفيدين الجدد يتم بشكل إلكتروني من خلال الخطوات الأتية: