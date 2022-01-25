شروط الضمان لاستحقاق الإسكان التنموي 2022، أصبح متاح للمواطنين الراغبين بالحصول على الوحدات السكنية في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الوزارة عن فتح بات التسجيل لكل من يرغب بالحصول على الوحدة السكنية المقدمة من قبلها، وهنالك العديد من الإجراءات اللازمة للتسجيل في الإسكان التنموي، حيث يُعد برنامج الإسكان التنموي في المملكة العربية السعودية ضمن أهم البرامج التي يتم من خلالها منح الشقق السكنية للمواطنين السعوديين المتضررين من التوسيعات التي جرت لتحقيق رؤية السعودية 2030م، وتعطي هذه المبادرة الفرصة لرفع مساهمة القطاع السكني ومساعدة الأسر التي تلحق بها الضرر وأصبحت بحاجة إلى الحصول على المساعدة، وقد أسهم البرنامج في توفير آلاف الشقق للمواطنين، وهنالك العديد من الشقق التي سيتم تقدمها في الخطط القادمة.



شروط الضمان لاستحقاق الإسكان التنموي 2022

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية،عن كافة شروط الضمان الاجتماعي لاستحقاق الإسكان التنموي، والتي تعتبر هي من الشروط التي يجب أن تتوفر في كل من يرغب، بالحصول على السكن المقدم من برنامج الإسكان التنموي، ووفقاً لموقع الوزارة فإن شروط الضمان الاجتماعي لاستحقاق الإسكان التنموي هي كالتالي:

ألا يكون لدى المتقدم منزل سكني مملوك من قبله. ثم يجب أن يزيد عمر مقدم الطلب عن 25 عاماً. يجب أن يكون المتقدم من المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي السعودي. ثم للامرأة الأرملة يجب أن تكون مستفيدة من الضمان الاجتماعي. يجب أن يكون المتقدم من جنسية سعودية. ثم يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية. أن يكون مسجل لدى الجهات الرسمية من ضمن محدودي الدخل. ثم يجب ألا يكون المتقدم بطلب الوحدة السكنية مصدر دخل سوى معاش الضمان الاجتماعي السعودي. بالنسبة للمطلقات يجب أن يقومن بتقديم طلب الحصول على منزل الإسكان التنموي. وذلك بشرط أن يكون قد مرّ عامين على تاريخ الطلاق. يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج الإسكان التنموي سابقاً. وذلك بمعنى أن يكون أن تكون تلك المرة هي المرة الأولى.

عملية تعبئة نموذج التواصل لدى الإسكان التنموي

الدخول إلى موقع الإسكان التنموي السعودي. ثم إدخال مجموعة من البيانات اللازمة، وهي: الاسم – عنوان البريد الإلكتروني – الموضوع. ثم يجب تحديد التصنيف. إضافة الرسالة. الضغط على خيار الإرسال.

كيف اعرف إني مسجل في الإسكان التنموي

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين الراغبين بالحصول على الوحدة السكنة بـ كيف أعرف أني مسجل في الإسكان التنموي، وقد أعلنت الوزارة عن كيفية التعرف على حقيقة التسجيل، وذلك من خلال الاستعلام عن مدى الاستحقاقية في مشروع الإسكان حيث تم تخصيص رقم موحد مجاني يمكن للمواطنين الاتصال به من أي مكان داخل السعودية، وجاء ورقم الاستعلام الخاصة بوزارة بالإسكان التنموي كالتالي: 199090