شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد وموقف المستفيدين القدامى ورابط التسجيل hrsd.gov.sa

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث جوجل، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أنه ومع الإعلان عن نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ازداد التساؤل بشكل كبير عن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، ومن هم الفئات المشمولة في النظام الجديد، ومن هم الفئات المستبعدة من النظام الجديد، وما هو موقف المستفيدين القدامى من الضمان الجديد، وموعد صرف الضمان المطور للمسجلين الجدد، وغير ذلك من الأسئلة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك نحن هنا في موقع ثقفني سوف نجيب على كافة الأسئلة المطروحة من خلال هذا المقال.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

يهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد إلى إضافة شرائح لم تكن مشمولة في النظام القديم، مع الحرص على توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين واستبعاد من لا يستحق الدعم، كما يهدف إلى إخراج القادرين على العمل والمستفيدين من معاش الضمان من متلقي للدعم، إلى منتج ومعتمد على النفس من خلال توفير عمل مناسب من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة.

شروط استحقاق معاش الضمان

أن يكون المتقدم للحصول على راتب الضمان سعودي الجنسية.

مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

تقديم كافة المستندات التي تطلبها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإثبات أحقيته في الحصول على الضمان.

أن يكون الدخل المحتسب للفرد أو الأسرة أقل من الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان وهو 1100 لرب الأسرة و550 لكل فرد في الأسرة.

رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يتم التسجيل في النظام الجديد للضمان من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية hrsd.gov.sa، وفيما يلي سوف نشرح لكم طريقة التسجيل.

في البداية يجب الدخول على موقع منصة الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa.

النقر على أيقونة “مستخدم جديد” في حال لم يكن مسجل من قبل على الموقع.

النقر على أيقونة “تسجيل دخول” إذا كان لديك حساب بالفعل على الموقع.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة شديدة ودون أخطاء.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة والنقر على “تسجيل”.

موقف المستفيدين القدامى من النظام الجديد

ما هو موقف المستفيدين القدامى من النظام الجديد سؤال تردد كثيراً، ومن هنا من موقع ثقفني نبعث برسالة طمئنه للمستفيدين القدامى، أن راتب الضمان الخاص بهم سوف يتم صرفه في المواعيد المحددة كل شهر، في الأول من كل شهر هجري وتعمل وزارة الموارد البشرية حالياً على توحيد موعد الصرف.