الاردن : نحو 1500 طالب وطالبة تلقوا لقاحات كورونا الأحد

دوت الخليج :- تلقى نحو 1500 طالب وطالبة، الأحد، اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد المتلقين للقاح من الطلبة إلى 173.945 طالبا منذ انطلاق حملة إعطاء اللقاحات لطلبة المدارس، حسب الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات.
واستأنفت وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة الأحد، حملة التطعيم لطلبة المدارس في جميع محافظات الأردن، للفئة المستهدفة من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، والبالغ عددهم 972 ألفا، و440 طالبا وطالبة.
وقالت قبيلات : إنّ أعداد الطلبة المقبلين على تلقي اللقاح في زيادة، قائلة: "نطمح لعودة آمنة للتعليم الوجاهي".
وبينت، أن حملة إعطاء اللقاح أيضا موجه لأولياء أمور الطلبة ، وفق المملكة .
ولفتت قبيلات النظر إلى إنّ الحملة، تستهدف الطلبة الحاصلين على موافقات خطية مسبقة من أولياء الأمور لتلقي المطعوم وعددهم حتى الآن 43 ألف طالب وطالبة من الفئة المستهدفة.
وزير التربية والتعليم وجيه عويس، أعلن السبت، عن نسب التطعيم ضد كورونا في الصفوف المدرسية، في ظل تلقي نحو 18% من الفئة المستهدفة من طلبة المدارس للجرعة الأولى، ونحو 13% للجرعة الثانية.
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