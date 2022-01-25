مصدر أردني : مراكز محدودة لتطعيم فئة 5-11 سنة قريباً

دوت الخليج :- قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن الفئة العمرية التي تتراوح بين 12-17 سنة هم الأكثر استهدافا في حملة التطعيم المدرسيّة.

وتابع البلبيسي ،مساء الأحد، أن عدد من تلقوا المطعوم خلال اليوم الأول بلغ 1500 طالب، مشيرا إلى أهمية تلقي هذه الفئة للقاح بهدف العودة الآمنة للمدارس في الفصل الثاني.

ولفت البلبيسي، إلى أن العودة إلى التعليم الوجاهي محسومة، “لكن كلما زاد عدد الطلبة متلقي المطعوم زادت فرصة عدم إصابة الطلبة بالفيرس” وفق قوله، مؤكداً أن نسبة تلقي المطعوم بالجرعة الأولى للفئة العمرية التي تتراوح بين 12-17 سنة بلغت 18%، فيما بلغت 16% بالجرعتين من الفئة المستهدفة وعددها 970 ألف شخص.

وأعرب عن أمله بأن ترتفع نسبة التطعيم إلى 40-50% ممن تلقوا الجرعة الأولى والجرعتين ، وفق المملكة .

وأشار إلى أنه جرى اتخاذ قرار بتطعيم الفئة العمرية التي تتراوح بين 5-11 سنة، وسيُعلن قريباً عن إجراءات تخص مراكز التطعيم الخاصة بهم، مبيناً أن الأعداد لن تكون كبيرة لذلك سيتم تحديدها.

ونوه بأن “الوقت الحالي سيقتصر على إعطاء الطلبة الجرعتين الأولى والثانية، وفي حال الإقبال على المطعوم والاطلاع على الدراسات العلمية سيتم دراسة إعطائهم الجرعة المعززة.”

البلبيسي: لا دخولات للمستشفيات لمتلقي الجرعة الثالثة

قال الدكتور عادل البلبيسي انه لم يسجل اي دخولات الى المستشفيات بين متلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

وأشار الى تسجيل إصابات بين متلقي الجرعة الثالثة لكنها قليلة .

وبين ان كورونا يصيب بالغالب غير المطعمين ، وان 82 % من الدخولات الى المستشفيات هي لغير المطعمين ، و 87% نسبة الوفيات بين غير المطعمين .