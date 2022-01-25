روسيا تنفذ مناورات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا وفى شبه جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - ويتمركز حالياً أكثر من 100 ألف جندى روسى فى نقاط مختلفة على طول حدودها مع أوكرانيا، فيما يصر الرئيس فلاديمير بوتين، ومسؤولوه على أنهم يقومون فقط بتدريبات عسكرية، لكن المخاوف من حدوث غزو تصاعدت منذ أواخر العام الماضى، عندما أظهرت صور عبر الأقمار الصناعية أن روسيا ترسل المزيد من المعدات والأفراد إلى حدود أوكرانيا.

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