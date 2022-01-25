الصحة العالمية تؤكد دعمها للعراق فى الحد من انتشار متحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة العراقية - فى بيان، أوردته وكالة الأنباء (واع) - : إن الوزير هانى موسى العقابى استقبل ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق أحمد زويتن، حيث بحثا تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الجانبين وخاصة فى مجال التصدى لجائحة كورونا ومتحوراتها، وتعزيز اللقاحات، وتبادل الرؤى والأفكار حول الوقاية من الفيروس، ونشر الوعى الصحى لكافة المواطنين بأخذ اللقاح المضاد للفيروس. وأشاد العقابى بجهود منظمة الصحة العالمية فى دعم بلاده لمواجهة جائحة "كورونا" وتنفيذ البرامج الصحية، بما يعزز تقديم الخدمات الطبية والوقائية للمواطنين.

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