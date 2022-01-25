“makan أحجز مكانك في ملعب مدينة الملك فهد رابط تطبيق مكاني لحجز تذاكر مباراة السعودية وعمان

رابط تطبيق مكاني لحجز تذاكر مباراة السعودية وعمان القادمة، والمقرر لها الخميس القادم على ملعب أستاد مدينة الملك عبد الله بجدة، أصبح من أهم المنصات التي يستهدفها جمهور الكرة السعودي لحجز تذاكر المباراة الهامة، في مشوار الأخضر نحو الوصول للدوحة فالفوز في لقاء عمان القادم يقرب المملكة من الوصول للنهائيات بنسبة كبيرة، وتم طرح التذاكر عبر الموقع منذ ساعات وأعلن التطبيق عن شراء أكثر ن 6238 تذكرة حتى اللحظة، خلال فترة قياسية فمن يرغب بالحجز عليه بالمبادرة قبل نفاذ التذاكر، وفيما يلي رابط التطبيق وطريقة الحجز.

رابط تطبيق مكاني السعودي

أعلنت اليوم الثلاثاء وزارة الرياضة السعودية، عن رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري في اللقاء المرتقب، الذي يجمع الشقيقين المنتخب السعودي والمنتخب العماني إلي 100% من سعة الملعب من أجل دعم الأخضر في اللقاء الصعب، الذي يمثل محطة هامة في مشوار المنتخب نحو الوصول إلي النهائيات، وحددت الوزارة شرط الحصول على جرعتي التطعيم ضد كورونا لدخول الملعب، والتحقق من ذالك عبر تطبيق توكلنا، مع اتخاذ التدابير المعمول بها لدخول المباريات، وفيما يلي رابط المنصة وألية الحجز.

رابط تطبيق makani.com.sa

الدخول على رابط التطبيق على الإنترنت makani.com.sa .

. النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

تحديد فئة التذكرة ورقم المقعد.

النقر على الموافقة على الأحكام العامة.

دفع قيمة التذكرة إلكترونياً لتأكيد الحجز.

مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم

يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، لقاء الجولة السابعة من التصفيات بين السعودية متصدر المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، وعمان الذي يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط، والمتطلعة لتحقيق نتيجة جيدة والفوز الذي يقربها من المركز الثالث، الذي تحتله أستراليا برصيد 11 نقطة.

شروط الحضور للمباراة