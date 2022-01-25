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عمر شويل - جدة ظهرت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF برقم الامتحاني حيث يتزايد مؤشرات البحث على جوجل حول اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها لأجل تحديد معدلات القبول الموازي داخل جميع المحافظات العراقية على نحو نستعرضها الان ونتابع من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

ظهر الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك عن نتائج القبول الموازي بالعراق، حيث قد دعت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية جميع الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي سواء من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع الدراسات والتخطيط والمتابعة، حيث أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على انه تم قبول 22 ألف طالب وطالبة من بينهم 3453 طالب وطالبة لخريجي عام 2019/2020، عليه تزايدت مؤشرات البحث على جوجل لاجل متابعة طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج على نحو الكتروني نتابعه و نستعرض مع حضراتكم الان

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بامكانكم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فو ر تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني وتحديد المحافظة التي يتبع اليها الطالب

النقر على خانة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات PDF، عليه قد اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان موعد بداية الدراسة بالعراق ستكون فى اليوم السابع والعشرون من يناير المقبل، على ان تحيط وزارة التربية والتعليم العراقية علم الطلاب على ضرورة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر اتباع الخطوات السابق لنا ذكرها بالاعلى و الانتهاء من اتمام التسجيل على الجامعة أو المعهد المرشح له الطالب أو الطالبة قبل بدء العام الدراسي بالعراق، عليه فى حال تعرضهم إلى أي صعوبات متعلقة حول الحصول على تلك النتائج قم على الفور بمشاركتنا بالأمر عبر صندوق التعليقات التي بالاسفل حتى نوافيكم على الفور بتلك النتائج