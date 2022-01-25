أخبار اليمن : العدوان يقصف مخازن ومبنى مكتب الصحة بالجوف

العدوان يقصف مخازن ومبنى مكتب الصحة بالجوف
استهدف طيران العدوان السعودي اليوم مبنى مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف والمخازن التابعة له.
وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز عمير أن استهداف العدوان لمبنى المكتب، أدى إلى تدميره ومخازن التغذية التابعة لمنظمة اليونيسف وسكن العاملين بصورة كلية، واستشهاد أحد أفراد الحراسة.
واستنكر استهداف العدوان لمبنى مكتب الصحة وسط مدينة الحزم، والذي سيؤثر سلباً على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين .. مؤكدا أن الاستهداف لن يثني مكتب الصحة عن الاضطلاع بمهامه في ظل ظروف العدوان والحصار.
ودعا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى زيارة المبنى والإطلاع على جرائم العدوان واستهدافه للمنشآت الخدمية وكشفها للرأي العام المحلي والدولي.
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