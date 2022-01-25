أخبار اليمن : شرف يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة

شرف يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدةالتقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله اليوم، رئيس بعثة الأمم المتحدة المعين رئيساً لفريق دعم اتفاق الحديدة "الأنمها" رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة اللواء مايكل بيري.

وفي اللقاء رحب وزير الخارجية برئيس فريق دعم اتفاق الحديدة اللواء بيري .. مشيداً بجهود نائبة رئيس الفريق دانييلا كروسك التي انتهت فترة عملها أيضاً، ودورها في متابعة خطة إعادة الانتشار بالحديدة خلال العامين الماضيين.

وأشار إلى أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، حيث ما تزال دول العدوان ومواليها تستهدف المدنيين بمحافظة الحديدة.

وشدد الوزير شرف على أهمية تنفيذ إجراءات بناء الثقة، باعتبارها خطوة ضرورية للدخول في أي عملية تسوية سياسية مقبلة .. مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة أن تشمل أي جهود باتجاه تحقيق السلام، تحييد العملية الاقتصادية ووقف التلاعب بالعملة الوطنية وضمان دخول سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة وصرف مرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي.

ولفت إلى حرص سلطات صنعاء على تقديم التسهيلات والدعم لفريق وبعثة إعادة الانتشار بالحديدة والاستمرار في التنسيق والتشاور، لما من شأنه إنجاح مهامهم وتنفيذ برامجهم.

من جانبه أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "الأنمها"، استمرار لجنة تنسيق إعادة الانتشار في عملها بالشكل المطلوب .. معبر عن أمله في تعاون الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.