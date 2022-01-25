قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ 197

قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ 197هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرية العراقيب الواقعة في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمرة الـ 197 على التوالي منذ عام 2000.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدد من الجرافات وهدمت منازل الفلسطينيين وخيمهم اليوم للمرة الأولى منذ مطلع هذا العام بعدما هدمت 14 مرة في العام الماضي وشردت عشرات العائلات وتركتها دون مأوى.

وكانت قوات الاحتلال هدمت منازل الفلسطينيين وجرفت أراضيهم في قريتي الأطرش- سعوة قبل أسبوعين ومنعتهم من دخول أراضيهم التي تواجه مخططاً للاستيلاء عليها.