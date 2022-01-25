كوريا الجنوبية تدين هجوم ميلشيا الحوثى على دولة الإمارات

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الهجوم الإرهابى الذى شنته مليشيا "الحوثى" على دولة الإمارات أمس الاثنين، مؤكدة أن الأعمال الإرهابية التى تستهدف وتقتل المدنيين غير مقبولة على الإطلاق.





وأعربت الخارجية الكورية - فى بيان صحفى بثته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الثلاثاء - عن القلق البالغ إزاء سلسلة من المواقف التى تهدد السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك دولة الإمارات، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام القوة وتسوية الخلافات سلميا وفقا للحوار والقانون الدولى. وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت، أمس الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثى باتجاه أراضيها.

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