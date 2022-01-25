كوريا الجنوبية تؤكد ضرورة استئناف الحوار مع نظيرتها الشمالية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الوحدة الكورى الجنوبى "لى إن-يونغ" ضرورة استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، مطالبا بدعم دولى لجهود إدارة رئيس كوريا الجنوبية "مون جيه-إن" لإحلال السلام وذلك فى أعقاب سلسلة من الإطلاقات الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.





وقال "لى" - خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع مجموعة من السفراء والمبعوثين الأجانب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن بلاده ترى أن الحوار والتعاون هما الحل الوحيد للسلام فى شبه الجزيرة الكورية، مجددًا التأكيد على أن سول ستعمل جاهدة حتى النهاية لإقناع الشمال باختيار طريق الحوار وعدم العودة إلى عصر المواجهة والصراع. وأضاف وزير الوحدة الكورى الجنوبى: أن الوقت ليس فى صالح أحد، وأن الأحداث السياسية الحساسة المرتقبة فى وقت لاحق من هذا العام، فى إشارة إلى انتخابات 9 مارس الرئاسية فى كوريا الجنوبية والانتخابات النصفية الأمريكية فى نوفمبر، مؤكدا أن الظروف الحالية مناسبة أكثر من الأوقات اللاحقة من العام.

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