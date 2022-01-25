الفئات المستحقة لمساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية

تشمل المساعدات المقدمة من الشئون الاجتماعية الإماراتية كل الأشخاص داخل دولة الإمارات بما فيهم المقيمين الأجانب والذين يستحقون الحصول علي مساعدات مالية ومساعدات آخري, ولكن تم تأكيد بعضاً من الفئات التي تشملها المساعدات الخاصة بالشئون الاجتماعية الإماراتية, كما يوجد مساعدات من الشئون الاجتماعية الإماراتية خاص بالكوارث الطبيعية والإنسانية, حيث يتم منح مساعدات وتعويضات إلي الأشخاص الذين تعرضوا إلي كوارث طبيعية أو إنسانية مثل حصول فيضانات أو حدوث حرائق وهكذا كوارث, ويتم منح الأشخاص الذين تعرضوا إلي كوارث تعويضاً عن الخسارة تتراوح ما بين 50 إلي 80% من قيمة الخسارة, ويتم منح تعويضات للكوارث المستعجلة للأشخاص بحد أقصي يومين من تاريخ حدوث الكارثة وذلك مثل السكن والطعام وهكذا.

حالات استحقاق المرأة لمساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية

يجب الاطلاع علي حالات المرأة المستحقة لمساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية لكي تتمكن من معرفة إذا كنتي من بين هذه الفئات أم لا.

الزوجة الإماراتية التي لها أولاد والتي تزوجت من أجنبي وأصيب بمرض أو أي شيء آخر يمنعه من العمل .

تستحق الزوجة الإماراتية مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية والتي تعول أبناء والتي تزوجت أجنبي وقد حدث أن زوجها أودع بالسجن أو الحجز لمدة لا تقل عن شهرين.

يتم منح الزوجة الإماراتية مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية والتي تعول أبناء وتزوجت من أجنبي وقد حدث له أن أخرج من دولة الإمارات لأي سبب من الأسباب.

كما يتم إعطاء الزوجة الإماراتية والتي تزوجت من أجنبي وقد توفي وتعول أبناء مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية.

إذا تزوجت المرأة الإماراتية رجل أجنبي وجاء عليه الوقت ولم يجد عمل أو دخل يصرف به علي أسرته فيمكنها القيام بالتقدم للحصول علي مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية لها فقط.

يمكن للمرأة الأجنبية المقيمة بصورة دائمة داخل دولة الإمارات وتزوجت من رجل إماراتي ثم توفي أو طلقت وانجبت منه أولاد, فيمكنها التقدم للحصول علي مساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية.

الفئات الآخري المستحقة لمساعدات الشئون الاجتماعية الإماراتية