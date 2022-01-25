رابط نظام فارس الخدمة الذاتية تسجيل الدخول 2022 sshr.moe.gov.sa

نظام فارس الخدمة الذاتية الجديد واحد من أهم وأشهر الخدمات التي أضافتها وزارة التربية والتعليم للمعلمين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بعد طورته الحكومة الملكية للوصول إلى البرامج الحيوية التي تخدم القطاع التعليمي إلكترونيا بدلاً من النظام القديم التقليدي الورقي، والجدير بالذكر بأن نظام فارس يسمح للمعلمين بالاستعلام عن الرواتب والبدلات وكذلك حملة المواصلات التي توفرها الوزارة للكوادر التعليمية كل عام، كما يخدم النظام المعلمين من خلال اختبارات القدرات العقلية التي يتم تمرير نتائجها من خلال نظام فارس الجديد، فهو أحد أنظمة الخدمة الذاتية التي تنفذها الوزارة.

الغرض الرئيسي من إنشاء نظام فارس الخدمة الذاتية الإلكتروني هو مساعدة المعلمين على فهم رواتبهم ورتبهم، والتحقق من البدلات وتواريخ انخفاض الرواتب، والعمل ليس فقط للوظائف المدرجة من قبل وزارة التعليم، ولكن أيضا للطلاب، والتي تم تحديثها مؤخرًا لاستيعاب التطورات التكنولوجية، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني على طريقة تسجيل الدخول إلى نظام فارس 2022.

نظام فارس الخدمة الذاتية تسجيل الدخول 2022

يمكن لجميع الموظفين الوصول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية والتمتع بجميع الميزات والخدمات بإتباع الخطوات البسيطة التالية:

أولا يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام فارس الخدمة الذاتية عبر الضغط الرابط الرسمي له وهو sshr.moe.gov.sa. يمكنك الدخول عن طريق إدخال معلومات التسجيل السابقة. يجب الضغط على أيقونة تأكد من أنك شخص طبيعي ولست روبوت آلي. أنقر فوق كلمة تسجيل الدخول. الآن سترى جميع الخدمات المتاحة على نظام فارس اختر الخدمة الذاتية التي تريدها من البرنامج وتمتع بجميع الخدمات الإلكترونية.

الاستعلام عن مكافأة الكادر نظام فارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً بياناً رسمياً حول توزيع مكافآت نظام فارس، والتي سيتم تخفيضها إلى أجور قبل 27 يناير، وأبلغت المعلمين بضرورة التحقق من جدول المكافآت من خلال النظام والدخول من خلال نظام فارس من خلال الخطوات أعلاه، واتبع الخطوات التالية لفهم البدلات والترقية ومستواها: