نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بدءت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية اجراءات رفعها بشكل وصورة الكترونية فى ظل تطبيق وزارة التربية والتعليم العراقية كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية اثناء سير واعلان تلك النتائج التي قد تم الاعلان عنها بشكل مؤخر على شكل ملفات pdf

الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل وبصورة مؤخرة عن قبول نحو 22 الف طالب وطالبة على القبول الموازي من بينهم 3454 ططالب وطالبة من الاعوام الماضية، لتاكد على غرار هذا الامروزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي يجري اعمال اعلانها اون لاين وذلك من اجل تسهيل امكانيات الاستعلام عن تلك النتائج التي جاءت طرق الكشف عنها بمنتهي السهولة بشكل نستعرضه الان امام حضراتكم

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكان جميع الطلاب الان اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق التي قد كشفت عنها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية فى جميع المحافظات العراقية اون لاين بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني وذلك عند متابعة الخطوات التالية:-

الخطوة الاولي:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء على التسجيل اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الرابعة تسجيل رقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

الخطوة الخامسة:- تسجيل المحافظة التابع الها الطالب دخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض النتائج لتكون على الفور امامكم النتائج معلنة

معدلات القبول الموازي

نتابع مع حضراتكم الان معدلات القبول الموازي المعلنة داخل جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33