نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto 5 للاندرويد وقائمة أكواد جراند ثفت أوتو 5 في المقال التالي
طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto 5 للاندرويد ، يبحث الكثيرعن طرق لتحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 يمكنكم الاطلاع علي تفاصيل خطوات التحميل من خلال الفقارات القادمة تابعوا .
خطوات تحميل لعبة Grand Theft Auto 5 للاندرويد
لجميع عشاق لعبة جراند ثفت أوتوالإصدار الخامس والمميز لذلك اللعبة ، الذين يبحثون علي مختلف مواقع التواصل الإجتماعي عن كيفية تحميل GTA 5 بأكثر الطرق أمان وحماية لاجهزة الايفون والاندرويد ، إليكم نقدم خطوات تحميل جراند ثفت أوتو 5 من خلال الأسطر القادمة وهي كالتالي:
- تأكد عزيزي القاريء أولا من ضرورة أتصال هاتفك بشبكة الأنترنت.
- ثم الدخول علي جوجل بلاي لهاتفك الاندرويد ،أو بالدخول علي بلاي ستور لهاتفك الايفون.
- أضغط علي خانه البحث وأكتب أسهل طريقة لتحميل لعبة GTA 5.
- أنقر علي كلمة بحث لبدء عملية الوصول إلي الصفحة الرسمية للعبة.
- بعد أن يتم الوصول إلي الصفحة الرسمية ل لعبة جراند ثفت أوتو 5 الأصلية .
- أضغط علي تشغيل لعبة gta 5 للاندرويد .
- سوف تستغرق عملية التحميل بضعة دقائق عليك أن تنتظر.
- بعد أن تنتهي عملية تحميل GTA 5 قوم بعملية تثبيت GTA San Andreas الاصليه للاندرويد .
- لتتمكن من تثبيت اللعبة عليك أن تتبع الخطوات المذكورة في الفقرة السابقة.
- بعد الأنتهاء من التثبيت عليك أن تقوم بربط اللعبة بحساب الفيس بوك الخاص بك .
- الأن يمكنك بدء تشغيل لعبة gta v الاصلية والأستمتاع باجواء المغامرة التتي تتميز بها اللعبة.
مجموعة أكواد جراند ثفت أوتو 5
- لعدم قهر الشخص المقاتل : RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y .
- لفعل تاثير جاذبية القمر أستخدم كود : LEFT, LEFT, LB, RB, LB, RIGHT, LEFT, LB, LEFT.
- للحصول علي المزيد من الأسلحة :Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, DOWN, X, LB, LB, LB.
- كذلك للحصول علي قفزة عالية : LEFT, LEFT, Y, Y, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, RB, RT .
- أيضا للحصول علي وضع الشراب : Y, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, B, LEFT .
- من أهم أكواد جراند ثفت أوتو 5 هو كود يجعلك تستطيع تغير الجو : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X .
- كود لاستخدام سيارات متزحلقة في لعبة GTA V : Y, RB, RB, LEFT, RB, LB, RT, LB .
- كذلك يستخدم هذا الكود لاستخدام طيارات الهيلي كوبتر : B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y.
الأن عزيزي القاريء نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالة اليوم الذي قدمنا من خلالها طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 ، وأهم شفرات التي يمكنكم أستخدامها لتخطي مجموعة كبيرة من المهمام نتمني أن نكون قد أفدناكم .
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