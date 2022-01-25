طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto 5 للاندرويد وقائمة أكواد جراند ثفت أوتو 5

طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto 5 للاندرويد ، يبحث الكثيرعن طرق لتحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 يمكنكم الاطلاع علي تفاصيل خطوات التحميل من خلال الفقارات القادمة تابعوا .

خطوات تحميل لعبة Grand Theft Auto 5 للاندرويد

لجميع عشاق لعبة جراند ثفت أوتوالإصدار الخامس والمميز لذلك اللعبة ، الذين يبحثون علي مختلف مواقع التواصل الإجتماعي عن كيفية تحميل GTA 5 بأكثر الطرق أمان وحماية لاجهزة الايفون والاندرويد ، إليكم نقدم خطوات تحميل جراند ثفت أوتو 5 من خلال الأسطر القادمة وهي كالتالي:

تأكد عزيزي القاريء أولا من ضرورة أتصال هاتفك بشبكة الأنترنت. ثم الدخول علي جوجل بلاي لهاتفك الاندرويد ،أو بالدخول علي بلاي ستور لهاتفك الايفون. أضغط علي خانه البحث وأكتب أسهل طريقة لتحميل لعبة GTA 5. أنقر علي كلمة بحث لبدء عملية الوصول إلي الصفحة الرسمية للعبة. بعد أن يتم الوصول إلي الصفحة الرسمية ل لعبة جراند ثفت أوتو 5 الأصلية . أضغط علي تشغيل لعبة gta 5 للاندرويد . سوف تستغرق عملية التحميل بضعة دقائق عليك أن تنتظر. بعد أن تنتهي عملية تحميل GTA 5 قوم بعملية تثبيت GTA San Andreas الاصليه للاندرويد . لتتمكن من تثبيت اللعبة عليك أن تتبع الخطوات المذكورة في الفقرة السابقة. بعد الأنتهاء من التثبيت عليك أن تقوم بربط اللعبة بحساب الفيس بوك الخاص بك . الأن يمكنك بدء تشغيل لعبة gta v الاصلية والأستمتاع باجواء المغامرة التتي تتميز بها اللعبة.

مجموعة أكواد جراند ثفت أوتو 5

لعدم قهر الشخص المقاتل : RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y .

لفعل تاثير جاذبية القمر أستخدم كود : LEFT, LEFT, LB, RB, LB, RIGHT, LEFT, LB, LEFT.

للحصول علي المزيد من الأسلحة :Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, DOWN, X, LB, LB, LB.

كذلك للحصول علي قفزة عالية : LEFT, LEFT, Y, Y, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, RB, RT .

أيضا للحصول علي وضع الشراب : Y, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, B, LEFT .

من أهم أكواد جراند ثفت أوتو 5 هو كود يجعلك تستطيع تغير الجو : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X .

هو كود يجعلك تستطيع تغير الجو : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X . كود لاستخدام سيارات متزحلقة في لعبة GTA V : Y, RB, RB, LEFT, RB, LB, RT, LB .



كذلك يستخدم هذا الكود لاستخدام طيارات الهيلي كوبتر : B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y.

الأن عزيزي القاريء نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالة اليوم الذي قدمنا من خلالها طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 ، وأهم شفرات التي يمكنكم أستخدامها لتخطي مجموعة كبيرة من المهمام نتمني أن نكون قد أفدناكم .