أسماء المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور وطريقة احتساب المعاش

أسماء المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور يتم الإعلان عنها من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال البوابة فيمكن إجراء استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي باستخدام رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية، وقد أشارت الوزارة إلى أن المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور هم فئة معينة يتم معرفتهم بعد تطبيق آلية حساب المعاش، وكذلك عقب تطبق شروط الضمان الاجتماعي المطور وسوف نُجيب بالتفصيل على سؤال كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي 1443.

أسماء المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور

من أجل التعرف على أسماء المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور يتم الاستعلام من خلال استخدام بياناتك لدى بوابة الخدمات الاجتماعية، ويتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة الحماية الاجتماعية التابعة للموارد البشرية (sbis.hrsd.gov.sa).

اختيار تبويب التسجيل، لإدخال المعلومات الخاصة بك.

بعد الانتهاء من انقر على تبويب استعلام من نهاية النموذج.

انتظر لحظات لحين الحصول على كافة المعلومات التي تخص المستفيد من نظام الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

وقد تم الإعلان عن عدد من الشروط للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الشهري من قبل ويضاف إليها آلية حساب قيمة المعاش الجديدة، وتتمثل الشروط في التالي:

الجنسية السعودية تقع على رأس قائمة الشروط المطلوبة للاستفادة من المعاش.

ضرورة الإقامة دائمًا داخل المدن السعودية، وعدم الحصول على سجلات تجارية سارية المدة ومسجلة باسم المستفيد.

العمر ينبغي ألا يكون أقل من الخامسة والثلاثين، بالإضافة إلى عدم تسجيل ممتلكات برؤوس أموال كثيرة.

كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور

قامت الوزارة بوضع آلية مستخدمة في معرفة قيمة المعاش الشهري وهل المواطن مستحق للحصول على المعاش أم لا، وهذه الآلية متمثلة في التالي: