نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 الكويت عبر موقع وزارة التربية بالاسم والرقم المدني moe.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الثانوية العامة 2021-2022 من أكثر كلمات البحث في الساعات الماضية، من قبل الطلاب في الكويت الذين أنهوا الاختبارات أمس، ويترقبون موعد رفع النتيجة الرسمي للاستعلام الإلكتروني، كانت وزارة التربية قد أعلنت أنها تقوم بعمليات التصحيح أول بأول بعد نهاية الاختبار مباشراً حتى تكون النتيجة جاهزو في أسرع وقت ممكن نظراً لمعرفتها بحالة القلق التي تنتاب الطلاب وأسرهم، في حالة انتظار النتائج فالصف الثاني عشر من أهم السنوات الدراسية، التي يتم تحديد مستقبل الطلاب بناءً على نتيجتها ونحن عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم تفاصيل النتيجة من حيث موعد رفعها وط\ريقة استخراجها إلكترونياً بسهولة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 الكويت

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية moe.edu.kw. أو الدخول المباشر على المربع الإلكتروني للنتائج app.moe.edu.kw. سجل الاسم والرقم المدني ورقم الجلوس. أضغط بحث سوف تظهر تفاصيل النتيجة من درجات ونسبة عامة للنجاح.

موقع نتيجة الثانوية العامة الكويتية

نفت وزارة التربية الكويتية أن تكون مادة الأحياء التي أشتكي منها طلاب الفرع العلمي، من خارج المقرر أو فوق مستوى الطلاب وقال القائم بأعمال وزير التربية، أن الاختبار كان في مستوى الطالب العادي ومؤشرات نجاح تلك المادة مرتفع، مما يدل على أنها كانت سهلة بعكس ما يقوله الطلاب أنها كانت تعجيزية على حد وصفهم.

رابط موقع المربع الإلكتروني للنتائج

في ظل بحث وزارة التربية الكويتية عن تقديم كافة خدماتها إلكترونياً عن بعد، أطلقت المنصة الإلكترونية المربع الإلكتروني حتى يتمكن الطلبة من الدخول عليه ومعرفة درجاتهم، دون الحاجة للذهاب إلي مقر المدرسة ف ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد، وتعمل الوزارة على ميكنة كافة الخدمات وأن تتحول إلي وزارة إلكترونية في كافة مراحلها.

نتيجة الثانوية العامة 2021 الكويت بالرقم المدني

كما هو متبع فأن إعلان نتائج الثانوية الكويتية لا يستغرق وقت طويل، فالتصحيح يتم مباشراً عقب الانتهاء من الامتحان، وتم تخصيص أكثر من 6 ألاف مصحح ومراجع لإنجاز هذه المهمة في أسرع وقت، وخلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم رفع النتائج عبر المربع الإلكتروني وموقع وزارة التربية، وهما الموقعين الرسميين لإعلان النتيجة.