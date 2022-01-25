عاجل- شاهد تساقط ثلوج غزيرة على بعض المناطق (فيديو)



جدة - نرمين السيد - ويظهر فى الفيديو، تساقط الثلوج بغزارة، وأجواء شديدة البرودة. ويؤثر منخفض سطحى على البحر المتوسط يدفع كميات كبيرة من الرطوبة، مما أدى إلى أمطار غزيرة رعدية مصحوبة بحبيبات البرد.

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