الحلفاء الغربيون يحذرون روسيا من أى استفزاز على حدود أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قناة "فرانس 24" فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الثلاثاء أن المسئولين الأوروبيين حذروا منذ ذلك "حتى لو لم تكن القوات الروسية بالزى الرسمى متورطة" فى أعمال استفزازية.
وحذّر المسئولون الأوروبيون، حسبما نقلت القناة، من أن مثل هذا الاستفزاز سيؤدى إلى رد فعل جماعى أوروبى.
وحث الأوروبيون، بشكل منفصل، الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى على عدم السماح لقواته بالانجرار إلى قتال عنيف بسبب أى أعمال تدعمها روسيا على خط المواجهة المضطرب.
وأشارت القناة إلى أن هذه التحذيرات جاءت بالتزامن مع عقد محادثات أوروبية مع قادة حلف شمال الأطلنطى "الناتو" والولايات المتحدة.
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