مفتى لبنان ومنسقة الأمم المتحدة يتفقان على أهمية التركيز على مبادئ التسامح

جدة - نرمين السيد - أكد مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان يوانا فرونتسكا، على الأهمية القصوى للتركيز على ما يوحد الشعب اللبنانى، وعلى مبادئ التسامح والتعايش وعلى دور المجتمع السنى.





جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، بمقر دار الفتوى بالعاصمة بيروت. وتسلم مفتى الجمهورية، خلال اللقاء، رسالة شكر من الأمين العام للأمم المتحدة وما لمسه خلال زيارته إلى لبنان ولقائه القادة الروحيين من دور مهم يقوم به مفتى الجمهورية وجهود حثيثة فى بناء التوافق وتعزيز التفاهم بين جميع الأديان الذى يهدف إلى تعزيز الوحدة والتضامن والحوار والعيش المشترك والمحافظة على استقرار لبنان وأمنه. من جانبها، توجهت فرونتسكا، بالشكر للشيخ عبد اللطيف دريان، على المناقشات التى دارت اليوم.

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