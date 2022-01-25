أعلنت السلطات الصحية في رومانيا تسجيل 19 ألفا و685 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في فبراير 2020.
وقالت وزارة الصحة بحسب موقع "رومانيا جورنال"، اليوم الثلاثاء، "إن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء بلغ مليونين و48 ألفا و896 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 59 ألفا و632 حالة وفاة بعد تسجيل 44 حالة جديدة".
وأضافت أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى مليون و826 ألفا و324 حالة منذ تفشي الجائحة في البلاد، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ 16 مليونا و299 ألفا و212 شخصا، من بينهم 7 ملايين و942 ألفا و418 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رومانيا تسجل 19 ألفا و685 إصابة بكورونا فى أعلى حصيلة يومية منذ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.