رومانيا تسجل 19 ألفا و685 إصابة بكورونا فى أعلى حصيلة يومية منذ...

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا تسجيل 19 ألفا و685 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في فبراير 2020.

وقالت وزارة الصحة بحسب موقع "رومانيا جورنال"، اليوم الثلاثاء، "إن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء بلغ مليونين و48 ألفا و896 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 59 ألفا و632 حالة وفاة بعد تسجيل 44 حالة جديدة".

وأضافت أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى مليون و826 ألفا و324 حالة منذ تفشي الجائحة في البلاد، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى بلغ 16 مليونا و299 ألفا و212 شخصا، من بينهم 7 ملايين و942 ألفا و418 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.